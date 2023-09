Desfile de Riachão do Dantas foi um sucesso, avalia prefeita Simone

No último domingo, 10, a Prefeitura de Riachão do Dantas, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou seu desfile cívico em homenagem aos 201 anos da independência do Brasil.

Com o tema “Meu nordeste orgulho do meu povo”, o desfile contou com o brilho das escolas e bandas marciais do município e da região, dos serviços da Assistência Social, entidades do terceiro setor, e da Filarmônica Lira Nossa Senhora do Amparo que deu o tom das festividades durante a cerimônia de hasteamento das bandeiras no paço municipal.

Para a prefeita de Riachão do Dantas, o evento foi um sucesso. “Agradecemos a todos os alunos, aos professores, aos diretores das escolas particulares, estaduais e municipais, que estiveram presentes na avenida mostrando todo o seu trabalho, mostrando o que há de melhor no nosso nordeste”, comemorou a gestora.