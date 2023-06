Na manhã desta terça-feira, 20, a Prefeitura de Lagarto, informou através das suas redes sociais, que o Desfile Folclórico de Lagarto foi cancelado devido as fortes chuvas na cidade.

O desfile que faz parte da programação do Festival da Mandioca 2023, iria acontecer na tarde desta quinta-feira, com saída da Avenida Zacarias Junior, enfrente ao Bar de Nilma, para a Praça de Eventos do Tanque Grande.