Desfiles cívicos provocam mudanças no trânsito de Aracaju

Neste sábado, 17, acontece o desfile cívico do bairro Dom Luciano. O trânsito ficará bloqueado nas ruas Frei Augusto de Santana (antiga Rua M), São Francisco de Assis e Alagoinhas, no trecho entre as ruas Santa Terezinha e José de Melo, das 8h às 12h.

Ainda hoje, no período da tarde, o trânsito na rua Alagoas, entre as ruas Fernando de Noronha e Nossa Senhora de Fátima, no bairro Siqueira Campos, ficará bloqueado das 14h às 18h.

Já no domingo ,18, o desfile acontece no conjunto Orlando Dantas, no bairro São Conrado. O bloqueio para tráfego de veículos também será das 14h às 18h, na rua Odílio Laureano Costa e na avenida Francisco José da Fonseca (antiga Gasoduto), entre as ruas Soldado Valfredo Carlos Amaral e José Araújo Neto.

De acordo com a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito de Aracaju (SMTT), agentes estarão nos locais, fazendo os bloqueios e orientando os condutores.