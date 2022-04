Deso anuncia nova diretora comercial e financeira da Companhia

“Foi com muita alegria, orgulho e gratidão que recebi a indicação do governador para assumir a diretoria comercial e financeira da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso). A indicação coroa uma caminhada ao lado de bons amigos, empregados dedicados, que vestem a camisa da empresa”, pontua Fabíola Medeiros, que assumiu o cargo oficialmente na última quarta-feira, 20, quando recebeu os cumprimentos do diretor-presidente, Carlos Melo, do diretor de gestão corporativa, Ricardo Pereira, do diretor de meio ambiente e expansão, Gabriel de Campos e do diretor de operação e manutenção, Carlos Anderson Pedreira.

Focada e competente, a diretora, que completou 16 anos de empresa em março deste ano, ressalta os excelentes resultados obtidos ao longo de todo esse tempo de Companhia. “Entrei na empresa através do concurso de 2004 e no mês passado completei 16 anos de casa. Assumi como assistente de gestão administrativa, sendo inicialmente lotada da diretoria operacional, passando pelo setor de licitações, até ser convocada para ser advogada da Deso em 2008, onde estive como líder nos últimos anos. Embora a empresa tenha obtido excelentes resultados nos últimos anos, tenho consciência dos desafios que me aguardam. Todavia, conto com uma equipe composta de colaboradores que sabem da sua missão e responsabilidade com a Deso e seus usuários”, disse.

Responsabilidades

Sempre atenta às necessidades da empresa, Fabíola afirma conhecer as responsabilidades à frente do cargo. “Trago comigo a responsabilidade de completar uma diretoria executiva composta por colegas do quadro da Deso, além do fato de ser a primeira mulher empregada a assumir a administração de uma das maiores empresas do estado. Empresa que presta serviço essencial que impacta diretamente na qualidade de vida de milhões de sergipanos. Sei que, por conta disso, as cobranças serão ainda maiores, e espero retribuir as expectativas com meu compromisso e dedicação”, ressaltou.

A diretora acredita que é um novo momento, onde é necessário ampliar as metas para o futuro e assim promover constantes melhorias para a sociedade. “Chego em um momento em que, ainda mais, precisamos voltar nossos olhos para o futuro da empresa, buscando o cumprimento das metas do novo marco do saneamento básico, assim como as melhorias dos indicadores, o fortalecimento da gestão, tocando os atuais projetos e criando novas oportunidades de melhoria e modernização, estreitando o diálogo com a sociedade, o órgão regulador e demais instituições. Espero ser merecedora dos sorrisos, abraços e voto de confiança de cada colega”, finalizou.

