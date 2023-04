DESO: Moradores de Lagarto cobram por serviços de qualidade

Desde a tarde da última quinta-feira, 13, que denúncias contra a Companhia de Saneamento de Sergipe (DESO) tem chegado a nossa redação.

Dessa vez, a Rua F no Bairro São José, rua que fica atrás do estádio Paulo Barreto de Menezes, foi deteriorada para manutenção em encanamento e deixada sem a reposição de Granitos.

Tendo em vista que fato como esse, vem sendo realizado há anos na cidade. Várias denuncias foram feitas e mesmo assim as ruas, tantas em pavimentação asfáltica e granítica são deixadas sem as devidas reposições.

Um dos moradores que buscou a reportagem do Portal Lagartense revoltado disse “as contas chegam e são pagas, mas sofremos constantemente com a falta de abastecimento e com esses buracos nas ruas”.