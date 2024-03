Deso reforça a importância de anotar o número do protocolo nos atendimentos

Anotar o número de protocolo é uma das orientações básicas passadas aos clientes que realizam um atendimento presencial ou online nas lojas da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso). Esse procedimento é, na maioria das vezes, deixado de lado pela maior parte dos usuários, fato que dificulta a atuação da empresa na solução do requerimento e a legitimidade da solicitação.

Segundo a gestora da Coordenação de Arquivo e Protocolo (Carp) da Deso, Raquel Lima, guardar o número gerado no atendimento e acompanhá-lo através do e-DOC (Sistema eletrônico e corporativo de gestão de documentos) é uma tarefa de extrema importância para o usuário. “Para que o serviço solicitado pelo cliente seja realizado de maneira satisfatória, é necessário que, além de seguir as instruções passadas pelo atendimento (presencial ou virtual), o usuário mantenha e acompanhe o número de protocolo, visando não só comprovar a solicitação realizada, mas também facilitar a triagem dos nossos colaboradores e solucionar as demandas de maneira mais rápida possível”, afirmou.

Ler com atenção as informações transcritas nos requerimentos é um outro procedimento necessário, conforme explica a supervisora de atendimento do Centro de Atendimento ao Cidadão (Ceac) do Shopping Riomar. Andrea Dantas. “Muitos clientes retornam às lojas com dúvidas que poderiam ser sanadas com a leitura dos documentos gerados no primeiro atendimento. Os atendentes estão, também, sempre disponíveis para tirar eventuais dúvidas que possam surgir durante a consulta”, concluiu.

Manter o número protocolar auxilia, ainda, na rapidez do atendimento presencial, assim como destaca o comerciante e cliente da companhia, Pedro Alcântara. “Precisei retornar à loja da Deso para o andamento do meu requerimento, e, por ter o protocolo em mãos, a solução foi facilitada e minha solicitação foi concluída rapidamente”, enfatizou.

Acesso ao e-DOC

Para acessar o e-DOC, basta estar conectado ao site da Deso , entrar na aba protocolo, clicar no ícone e-DOC, depois acessar, e, posteriormente, registrar. Preenchendo os campos solicitados, o usuário deve entrar no seu e-mail para validar o cadastro e retornar ao campo de login para realizar a solicitação. A documentação deve ser anexada em PDF, e a resposta será encaminhada pelo sistema e-DOC.