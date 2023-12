Destaque no rádio, Leandro Brito está prestes a despontar em grande emissora

O radialista Leandro Brito, que atualmente comanda o programa “A Verdade Como Ela É”, de segunda a sexta, das 6h20 às 8h, na Rádio Comunitária Juventude FM, onde é líder de audiência no horário, está prestes a despontar em uma grande emissora de rádio da região em 2024.

O novo horizonte para o jovem comunicador, que está no rádio desde os seus 14 anos de idade, se abre devido a maestria com que tem conduzido o seu programa matinal, de onde leva informações de utilidade pública e entrevistas relevantes que repercutem, além de contar com a participação assídua de ouvintes e fazer comentários coerentes defendendo a moral da população lagartense.

Leandro Brito, Britinho ou “prefeito do Jardim Campo Novo [devido a sua origem]”, como costuma chama-lo o radialista Aloísio Andrade (Prefeitinho), é um amante do rádio. Seu primeiro programa musical foi ao ar na Rádio Comunitária Juventude FM, onde também foi admitido na equipe esportiva – se tornando o repórter mais jovem da Associação dos Cronistas Desportivos de Sergipe (ACDS), e ainda idealizou o primeiro programa jornalístico noturno da emissora, o 90 Minutos – De Frente com a Notícia, dividindo a bancada com Heron Marcio e Rosinaldo Fontes.

Além disso, Leandro tem vivido uma carreira ascendente. Prova disso é que em 2022 ele foi eleito, por unanimidade, Diretor Geral da Rádio Comunitária Juventude FM, função que tem desempenhado com muita ética, responsabilidade e competência. Sendo assim, ele agora se prepara para um trabalho que lhe dará uma visibilidade ainda maior não somente em Lagarto, como em grande parte do estado de Sergipe.