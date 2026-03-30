Detento é autuado por tentativa de feminicídio durante visita íntima

Um homem de 30 anos, que já cumpre pena há cerca de cinco anos pela participação na morte do delegado Marcelo Hercos, foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio dentro da Cadeia Pública de Estância, em Sergipe.

O crime ocorreu durante uma visita íntima, na última sexta-feira, dia 27. Segundo as informações apuradas, o detento, motivado por comportamento de ciúmes e controle após a companheira manifestar o desejo de retomar o trabalho e reorganizar a própria vida, iniciou uma série de agressões físicas contra a vítima, com golpes na cabeça e na face, além de tentar esganá-la.

A mulher conseguiu sobreviver graças à própria resistência e à rápida intervenção de policiais penais, que ouviram gritos de socorro e agiram imediatamente para conter a agressão.

Após o ocorrido, a Polícia Civil de Sergipe, por meio da Delegacia de Atendimento à Mulher e Demais Grupos Vulneráveis, realizou o acolhimento da vítima, com suporte humanizado. Natural de Salvador, ela estava no estado acompanhada da filha de quatro anos, também filha do investigado.

A vítima foi encaminhada para atendimento médico em uma unidade hospitalar, onde passou por exames, incluindo tomografia, devido às dores provocadas pelas agressões. Ela já recebeu alta e segue em recuperação domiciliar.

O investigado possui histórico de violência doméstica no estado da Bahia. Diante da gravidade do caso, a autoridade policial representou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, além de solicitar medidas protetivas de urgência.

O custodiado foi encaminhado para audiência de custódia e permanece à disposição do Poder Judiciário, devendo responder por mais este crime. A Polícia Civil reforça o compromisso de enfrentamento rigoroso à violência contra a mulher, com prioridade na proteção às vítimas e responsabilização dos agressores.

Fonte: SSP/SE