Detento é encontrado morto dentro de complexo penitenciário

Um detento do Complexo Penitenciário Manoel Carvalho Neto (Copemcan), em São Cristóvão, foi encontrado morto em uma das celas na última terça-feira, 26. A informação foi confirmada pela Secretaria de Justiça e de Defesa do Consumidor (Sejuc).

De acordo com a Sejuc, o presidiário foi chamado para receber o café da manhã, mas não respondeu. O homem estava em uma cela na enfermaria do complexo carcerário e, ao chegarem ao local, as equipes o encontraram morto.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados e constataram o óbito.

