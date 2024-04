Detento é encontrado morto em cela do presídio de Tobias Barreto

Um detento foi encontrado morto no último sábado (20), em uma cela do Presídio Manuel Barbosa de Souza (Premabas), em Tobias Barreto. O homem, identificado como Ricardo Alves das Costa, cumpria pena pelos crimes de homicídio, tráfico de drogas e ocultação de cadáver.

A informação foi confirmada pela Secretaria de Justiça e de Defesa do Consumidor (Sejuc).

De acordo com direção do Presídio, o sentenciado foi encontrado pelos servidores no momento da distribuição do café da manhã. Uma equipe de saúde da unidade prisional foi até o local para iniciar os primeiros atendimentos e constatou o óbito.

O Instituo Médico Legal (IML) e Peritos da Polícia Civil, foram acionados para o recolhimento do corpo. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.