Detentos são premiados no 6° Concurso de Redação da Defensoria Pública da União

Três detentos do Sistema Prisional de Sergipe foram premiados no 6° Concurso de Redação da Defensoria Pública da União (DPU). Eles ganharam os 1°, 2° e 3° lugares na Categoria-Redação IV para alunos do 6° ao 9° ano do Ensino Fundamental e do 1° ao 3°ano do EJA, Educação de Jovens e Adultos, em situação de privação de liberdade no Sistema Prisional Brasileiro.

O detento que ganhou o primeiro lugar encontra-se custodiado no Presídio Regional Juiz Manoel Barbosa de Souza (Premabas); o segundo no Complexo Penitenciário Adv. Antônio Jacinto Filho (Compajaf); e o terceiro na Cadeia Pública de Areia Branca (CPAB). Todos são estudantes do sistema prisional e estavam lotados na CPAB no momento em que participaram do concurso.

Para participarem do concurso, eles escreveram uma redação com o tema “Entre o céu e o asfalto: Onde está a Dignidade da População em Situação de Rua?” e foram premiados com tablet ou smartphones.

Na Cadeia Pública de Areia Branca, foi realizada uma cerimônia para entrega de um Tablet ao 3° colocado. O Tablet ficará com a família durante o cumprimento de sua pena na unidade. A atividade contou com a presença da família do interno, do coordenador de Saúde e Educação da Secretaria de Justiça, do Trabalho e da Defesa do Consumidor (Sejuc), Genaldo Freitas, e da pedagoga da unidade, Gilvania Côrrea de Almeida.

Fonte: Governo de Sergipe