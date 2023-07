Detran-SE alerta sobre a importância do despachante documentalista

O Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe (Detran-SE) alerta aos proprietários de veículos que, ao procurar os serviços do departamento por meio de um despachante documentalista, sempre busque por um profissional devidamente habilitado para não ocorrer ilegalidade nas operações.

Para executar as atividades de terceiros, o profissional despachante precisa estar legalizado, credenciado e cadastrado no Detran-SE, bem como no Conselho Regional dos Despachantes Documentalistas do Estado de Sergipe (CRDD-SE).

O despachante documentalista é uma pessoa capacitada para representar terceiros junto a órgãos públicos e, por conta disso, cabe a ele acompanhar a tramitação de processos e procedimentos, anexar documentos, prestar esclarecimentos, solicitar informações e relatórios, bem como executar outras demandas.

De acordo com o coordenador do Setor de Atendimento aos Despachantes (Setad) do Detran-SE, Saulo Andrade, a escolha do profissional habilitado é de extrema importância. “O despachante credenciado realizará procedimentos legais e essenciais, como pagamentos de taxas, segunda via do certificado de registro de veículo, transferência de jurisdição, primeiro registro de veículo, portanto, deve estar cadastrado junto aos órgãos reguladores, com sua credencial legalizada, além de ter experiência e qualificação”, explica.

De acordo com a diretora-presidente do Detran-SE, Naleide de Andrade, quando um cliente procura um despachante não credenciado, não há garantia da legalidade das operações.

Para contratar um profissional com esses requisitos, é preciso acessar o portal do Detran-SE, ir em credenciados-despachantes, onde é possível encontrar todas as informações necessárias.

Fonte: Departamento Estadual de Trânsito