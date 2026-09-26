Detran/SE orienta proprietários de veículos com placa final 8 sobre prazo do licenciamento anual

O Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe (Detran/SE) chama a atenção dos proprietários de veículos com placas de final 8 para o prazo de pagamento do Licenciamento Anual, que se encerra em 30 de setembro de 2026.

A regularização é indispensável para manter o veículo em conformidade com as exigências previstas pela legislação de trânsito. Após a quitação dos débitos obrigatórios, o proprietário poderá acessar o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV-e) em formato digital.

Para realizar o pagamento, o Documento Único de Arrecadação (DUA) pode ser obtido por diferentes canais, incluindo o portal oficial do Detran/SE ( https://www.detran.se.gov.br/ ), o aplicativo do órgão, o chatbot disponível no site e os terminais de autoatendimento do Banese.

A autarquia reforça que, conforme a legislação de trânsito, conduzir um veículo com o licenciamento vencido configura infração gravíssima, sujeita a multa, inclusão de sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e remoção do veículo para um pátio credenciado. Também podem ser cobrados os custos decorrentes da medida administrativa.

A orientação aos proprietários é não deixar o pagamento para os últimos dias. A antecipação da quitação pode ajudar a evitar eventuais filas, instabilidades ou maior demanda nos canais de atendimento. Em caso de dúvidas, os proprietários podem buscar atendimento em uma unidade do Detran/SE ou consultar os canais oficiais disponibilizados pela autarquia.

Fonte: Governo de SE