DHPP elucida desaparecimento de mulher e prende suspeito do crime

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) elucidou o caso do desaparecimento de Ângela Fabrícia Santos Brito, de 26 anos, vista pela última vez no dia 24 de fevereiro de 2026, no Loteamento Várzea Grande, em São Cristóvão, e prendeu o principal suspeito do crime. A vítima, cujo corpo foi localizado em um canavial no município de Laranjeiras dois dias depois, teve a identidade confirmada por exames periciais, e as investigações resultaram na captura de um homem de 32 anos, realizada no bairro 17 de Março, em Aracaju. A informação foi divulgada nesta quarta-feira, 08.

O desaparecimento de Ângela foi registrado por sua genitora, que buscou informações sobre o paradeiro da filha por meio dos canais de comunicação. A partir do registro, o DHPP iniciou as diligências investigativas para esclarecer o caso.

Durante as apurações, os policiais identificaram possíveis ligações entre o desaparecimento e um corpo carbonizado encontrado no dia 26 de fevereiro, em um canavial no município de Laranjeiras. Exames de DNA realizados pelo Instituto Médico Legal (IML) e pelo Instituto de Criminalística confirmaram que o corpo era de Ângela Fabrícia.

As investigações apontaram que a vítima foi vista pela última vez entrando em um veículo modelo Ônix, de cor prata, posteriormente vinculado ao pai de seu filho mais novo, com quem havia mantido um relacionamento anterior.

Com base na coleta de provas e nas diligências realizadas, com apoio da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol), da Polícia Científica e da Secretaria de Defesa Social de Aracaju, as equipes do DHPP localizaram e prenderam o suspeito em uma residência no bairro 17 de Março, na zona sul da capital.

Durante a ação, também foi apreendido o veículo utilizado no crime, que havia sido vendido a um terceiro dias após o ocorrido. As investigações seguem em andamento para o completo esclarecimento dos fatos.

Fonte: SSP/SE