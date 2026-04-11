DHPP prende três suspeitos por tentativa de homicídio

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) prendeu, ao longo desta semana, três investigados por envolvimento em uma tentativa de homicídio por arma de fogo registrada em outubro de 2025, no município de São Cristóvão. A operação foi dividida em três etapas, com prisões realizadas neste mês de abril, na terça-feira, 07, quinta-feira, 09, e nesta sexta-feira, 10.

De acordo com as investigações, o crime teve como alvo inicial um jovem de 23 anos, que foi surpreendido por diversos disparos de arma de fogo. Na tentativa de escapar, a vítima buscou abrigo em uma residência da vizinhança, mas a ação violenta acabou atingindo também outras pessoas. Uma mãe e sua filha, moradoras do imóvel, foram atingidas durante o ataque.

Após meses de diligências, equipes do DHPP conseguiram identificar os autores do crime. Com base nas provas reunidas, a autoridade policial solicitou a prisão temporária dos três suspeitos, medida que foi autorizada pelo Poder Judiciário e cumprida ao longo desta semana.

A Polícia Civil reforça o compromisso com a elucidação de crimes violentos e a manutenção da segurança na região metropolitana. A colaboração da sociedade é fundamental para o sucesso dessas operações.

Informações que possam contribuir com investigações podem ser repassadas, de forma anônima, por meio do Disque-Denúncia 181. O sigilo é garantido.

Fonte: SSP/SE