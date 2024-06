Dia D da Vacinação contra a Poliomielite acontece neste sábado

No próximo sábado, 08, será realizado o Dia D da Campanha Nacional de Vacinação contra a Pólio, com foco especial nas crianças menores de 5 anos. A vacinação é essencial para proteger as crianças contra a poliomielite, uma doença viral que pode causar paralisia permanente e até mesmo a morte.

O público-alvo da campanha inclui crianças menores de 1 ano, que devem ter a caderneta de vacinação atualizada, e crianças de 1 a 4 anos, que devem receber uma dose da vacina. A poliomielite, também conhecida como pólio, é uma doença altamente contagiosa que afeta o sistema nervoso e pode levar à paralisia irreversível. A vacinação é a forma mais eficaz de prevenção, contribuindo para a erradicação da doença.

Locais de Vacinação no Dia D – Horário das 8h às 13h

Neste Dia D, a vacinação será realizada em várias unidades de saúde do município, garantindo acesso fácil e próximo às famílias. Confira os locais onde a vacina estará disponível:

• UBS Givalda dos Santos, no Povoado Jenipapo

• UBS Raimunda Reis, no Povoado Brasília

• UBS Leandro Maciel (Posto do Leite)

• UBS Padre Almeida, na Colônia Treze

A campanha de vacinação contra a poliomielite segue até o dia 14 de junho. É fundamental que os pais e responsáveis levem suas crianças às unidades de saúde para garantir que todas estejam protegidas contra essa doença grave.

A poliomielite é uma ameaça real, mas pode ser evitada com a vacinação. Desde a criação das campanhas de vacinação em massa, os casos de pólio diminuíram drasticamente em todo o mundo. Manter a vacinação em dia é uma responsabilidade de todos para assegurar um futuro saudável para nossas crianças e comunidades.

Fonte: Prefeitura de Lagarto