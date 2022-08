Dia D de multivacinação acontece neste sábado

Contra a poliomielite, podem se vacinar crianças menores de 5 anos, sendo que as crianças menores de 1 ano deverão ser vacinadas conforme a situação vacinal encontrada para esquema primário, e as crianças de 1 a 4 anos deverão ser vacinadas indiscriminadamente com a Vacina Oral Poliomielite (VOP), desde que já tenham recebido as três doses de Vacina Inativada Poliomielite (VIP) do esquema básico. As crianças menores de 1 ano (até 11 meses e 29 dias) deverão ser vacinadas conforme as indicações do Calendário Nacional de Vacinação, com a VIP.

Na multivacinação a população-alvo serão as crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade, não vacinados ou com esquemas vacinais incompletos, de acordo com o Calendário Nacional de Vacinação.

As vacinas que serão ofertadas são: BCG; Hepatite B; Penta; Polio inativada; Polio Oral; Rotavírus; Pneumocócica; Meningocócica C; Tríplice viral (SCR – sarampo, caxumba e rubéola); Tetra viral (SCRV – sarampo, caxumba e rubéola e varicela); DTP; Hepatite A; Varicela; Difteria e tétano adulto; Meningocócica ACWY; HPV quadrivalente; e dTpa.

Onde se vacinar

As doses estão disponíveis em unidades básicas de saúde até o dia 9 de setembro, das 8h às 16h. No dia D, em Aracaju, acontece nos seguintes horários e locais:

Das 8h às 13h

Salas de vacina das Unidades Básicas de Saúde (com exceção da UBS Irmã Caridade e UBS Joaldo Barbosa).

Colégio Marechal Henrique Teixeira Lott (Rua Nova Paraíba, s/n – Bairro América)

Das 8h às 16h

Unidades de saúde Santa Terezinha (Robalo), Augusto Franco (Farolândia), Cândida Alves (Santo Antônio) e José Calumby (Jardim Centenário)

Das 10h às 17h

Shoppings Jardins, Aracaju Parque e Riomar.

Documentos