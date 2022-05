Dia “D” de vacinação contra Influenza e Sarampo mobiliza os 75 municípios sergipanos

Os 75 municípios se engajaram ao movimento nacional e no último sábado, 30, realizam o Dia “D” de Vacinação contra a Influenza e o Sarampo. Diversas ações e estratégias foram executadas nos territórios, com o objetivo de atrair a adesão da população para a imunização de idosos, trabalhadores de saúde e crianças com idade entre seis meses e menor de cinco anos. Na última quinta-feira, 28, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) concluiu a entrega das vacinas para os 75 municípios com vistas a garantir que todas as pessoas dos grupos prioritários tenham acesso ao imunizante.

É grande a expectativa da secretária de Estado da Saúde, Mércia Feitosa, em relação ao engajamento da população a este chamado. Segundo ela, é vital que idosos, trabalhadores da saúde e crianças sejam imunizadas contra estas duas doenças, especialmente em um momento como o atual, quando as taxas de cobertura vacinal estão muito baixas, fato que permite maior circulação dos vírus no estado, causando o adoecimento da população.

“A vacina é o mais eficaz instrumento disponível para combater as doenças que podem ser prevenidas e eu gostaria que a população entendesse isso, compreendesse que ao vacinar sua criança ou o idoso está também lhes proporcionando saúde e bem estar. Levar seu filho ou seu idoso a uma unidade de saúde para imunizá-los contra qualquer doença imunoprevenível é um gesto responsável, mas, sobretudo, uma atitude de amor”, disse.

Em Aracaju, a Secretaria de Saúde disponibilizou pontos de imunização nos shoppings Aracaju Parque, Riomar e Jardins, bem como na sede do Ipesaúde e em 24 Unidades Básicas de Saúde (UBS), segundo informou a secretária de Saúde de Aracaju, Vaneska Barbosa, salientando que para organizar melhor o fluxo e garantir que a população tenha facilidade no acesso às vacinas foram selecionadas três unidades por região da cidade.

As vacinas estão disponíveis nas UBS Augusto Franco, Niceu Dantas, João Bezerra, Roberto Paixão, Celso Daniel, Geraldo Magela, Hugo Gurgel, Ávila Nabuco, Marx de Carvalho, Joaldo Barbosa, Manoel de Souza, Edézio Vieira de Melo, Osvaldo de Souza, Amélia Leite, Cândida Alves, Francisco Fonseca, Carlos Fernandes, Eunice Barbosa, João Cardoso, José Machado, Renato Mazze Luca, José Calumby, Onésimo Pinto e Carlos Hardman.

No município de Itabaiana a população foi mobilizada através das redes sociais e da divulgação em emissoras de rádio, que anunciavam os seis pontos de vacinação, sendo um deles estrategicamente instalado em frente a um dos maiores supermercados da cidade para atrair os consumidores, segundo informou a coordenadora de vacinação, Milena Oliveira Conceição, informando que a população dos povoados recebe semanalmente a visita dos vacinadores.

Em regime de mutirão, o município de Estância instalou dois pontos específicos, um no centro da cidade e o outro no bairro Cidade Nova, e mobilizou 25 profissionais, com a presença de um enfermeiro em cada um dos locais de vacinação. Divulgação nas redes sociais, em carro de som e nas emissoras de rádio na cidade chamaram a população a comparecer ao Dia “D”, segundo informou a coordenadora de Imunização, Marielle Azevedo Silva Rodrigues.

Fonte: Governo de Sergipe