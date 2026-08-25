Dia D promove coleta de DNA de familiares de pessoas desaparecidas em Sergipe

A Secretaria de Estado da Segurança Pública de Sergipe (SSP/SE), por meio das Polícias Civil e Científica, participa, nesta quarta-feira, 26, do Dia D da coleta de DNA de familiares de pessoas desaparecidas. A ação integra uma mobilização nacional coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e será realizada das 7h às 13h, no Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV), em Aracaju. A mobilização integra a campanha nacional de coleta de DNA de familiares de pessoas desaparecidas, com ações ampliadas entre os dias 23 e 28 de agosto.

A coleta tem como objetivo reunir material genético de familiares de pessoas desaparecidas para inserção no Banco Nacional de Perfis Genéticos. Os perfis poderão ser comparados com materiais biológicos de pessoas desaparecidas e de restos mortais ainda não identificados, contribuindo para a localização e identificação.

A comparação dos perfis genéticos não fica restrita aos registros realizados em Sergipe. O Banco Nacional permite o cruzamento de informações entre diferentes estados e também com materiais inseridos em outros países, ampliando as possibilidades de identificação.

Como será feita a coleta

O procedimento é simples e realizado com um cotonete, utilizado para coletar material genético da parte interna da bochecha do familiar. Familiares também poderão levar materiais de uso pessoal da pessoa desaparecida, como escova de dentes ou aparelho de barbear, que poderão contribuir para a investigação.

A orientação é que familiares de pessoas desaparecidas que já possuem boletim de ocorrência compareçam diretamente ao DAGV para realizar a coleta.

Nos casos em que o desaparecimento ainda não foi formalizado, o registro poderá ser feito no próprio local durante a mobilização. Após o registro da ocorrência, o familiar será encaminhado para a coleta do material genético.

Fonte: Governo de SE