Dia D reúne forças de segurança para ampliar identificação de pessoas desaparecidas por meio do DNA em Sergipe

A Secretaria da Segurança Pública de Sergipe, por meio das Polícias Civil e Científica, realiza, nesta quarta-feira, 26, o Dia D da coleta de DNA de familiares de pessoas desaparecidas. A mobilização, que integra uma ação nacional coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), ocorre no Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV), em Aracaju, com atendimento das 7h às 13h.

A ação faz parte da semana nacional de mobilização para coleta de material genético de familiares, realizada entre os dias 23 e 28 de agosto. Em Sergipe, a Polícia Científica levou a equipe do Instituto de Análise e Pesquisa Forense (IAPF) ao DAGV, em uma região central da capital, para facilitar o acesso das famílias ao serviço.

Segundo a delegada Lara Schuster, cinco coletas já haviam sido realizadas no início da manhã, e outras famílias ainda eram aguardadas no local. “A equipe do IAPF se deslocou até o DAGV, que é localizado em uma região central, para realizar essa coleta e facilitar o acesso de familiares de pessoas desaparecidas”, explicou.

O material coletado é inserido no Banco Nacional de Perfis Genéticos e pode ser comparado com perfis de pessoas desaparecidas ou com materiais biológicos de restos mortais ainda não identificados. O cruzamento de informações também pode envolver registros de outros estados e países.

Coleta é simples e não exige jejum

O procedimento é realizado com um cotonete na parte interna da bochecha para a coleta da mucosa bucal. De acordo com o diretor do IAPF, Kleber Willer, a coleta é indolor e não exige jejum. “O ideal é que sejam parentes de primeiro grau, como pai e mãe, filhos e irmãos biológicos. Também podem ser levados objetos de uso pessoal da pessoa desaparecida que possam conter material biológico, como escova de dentes ou aparelho de barbear, pois esses objetos podem passar por análise para a obtenção de perfil genético”, detalhou.

O familiar deverá comparecer com o próprio documento oficial com foto e, nos casos em que já houver registro do desaparecimento, apresentar o boletim de ocorrência. Não é necessário levar documentos da pessoa desaparecida. Nos casos em que o desaparecimento ainda não foi registrado, o familiar deverá comparecer ao DAGV, onde a ocorrência poderá ser formalizada antes da coleta.

Serviço continua após a mobilização

A realização do Dia D não encerra a coleta de material genético para identificação de pessoas desaparecidas. O IAPF realiza o procedimento diariamente, e os familiares que não conseguiram comparecer nesta quarta-feira podem procurar o instituto, localizado nas proximidades da Universidade Federal de Sergipe (UFS), ou buscar orientação na delegacia mais próxima.

A delegada Lara Schuster reforça ainda que não é necessário aguardar qualquer prazo para registrar o desaparecimento. “Assim que for verificado o desaparecimento, deve ser feito o registro”, orientou.

A informação é especialmente relevante para famílias que ainda aguardam notícias. É o caso de Joel Oliveira, cujo pai desapareceu em 23 de fevereiro deste ano. Sem informações sobre o paradeiro, ele compareceu ao DAGV para realizar a coleta.

“Eu acho que as pessoas que receberam a mensagem para vir devem comparecer, porque é rápido e é algo muito importante”, afirmou Joel. Segundo ele, o procedimento foi tranquilo e rápido. “Não doeu. Foi via oral, passou o algodão, coletou a saliva e foi bastante tranquilo.”

A coleta de material genético de familiares é uma das ferramentas utilizadas para ampliar as possibilidades de localização de pessoas desaparecidas e identificação de restos mortais. O trabalho realizado pelo IAPF ocorre de forma contínua, independentemente do período da mobilização nacional.

Fonte: SSP/SE