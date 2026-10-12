Dia das Crianças tem bloquinho infantil e cortejo folclórico na Vila da Criança 2026

Neste Dia das Crianças, 12 de outubro, a Vila da Criança 2026, promovida pelo Governo de Sergipe, traz uma programação especial para as famílias. A partir das 16h, tem Bloquinho Infantil com a cantora Duda Galvão, além de cortejo folclórico. A entrada é gratuita e garante acesso a diversas outras atrações como roda-gigante, brinquedos infláveis, piscina de bolinhas, escultura gigante de dinossauro, Arena Gamer, Minicidade, Galeria da Imaginação, cinema e teatro (confira abaixo a programação).

O evento segue aberto ao público até 1º de novembro, com funcionamento diário das 17h às 22h, e atividades educativas, recreativas e culturais para todas as idades, num ambiente preparado para receber milhares de visitantes.

A estrutura conta com Espaço Multissensorial, destinado ao acolhimento de crianças neurodivergentes, Espaço PcD, Estação Acolher, fraldário, sala de amamentação, atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), equipes de monitores, brigadistas, segurança e apoio operacional para assegurar uma experiência acolhedora e segura para as famílias sergipanas e visitantes.

Confira a programação do cinema e do teatro:

Teatro

12/10 (segunda-feira)

18h – 1, 2, 3 Kabum (Cia Mínimo – Palhaço Colores)

20h – Os Andarilhos (Circo Rueda)

Cinema

A programação cinematográfica é diária, com seis sessões por dia, entre 18h e 20h30.

09/10 a 15/10:

18h – Tia Ruth, uma história de amor

18h30 – As aventuras de Seu Euclides: Lambe-sujo e Caboclinhos

19h – As aventuras de Seu Euclides: Chegança

19h30 – As aventuras de Seu Euclides: Parafusos

20h – Clandestino

20h30 – As aventuras de Seu Euclides: Lambe-sujo e Caboclinhos

*Programação sujeita a alteração sem comunicação prévia

Vila da Criança

A Vila da Criança 2026 é uma realização do Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), com o apoio da Energisa, Netiz, Iguá e Deso.

Fonte: Governo de SE