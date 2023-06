Dia Mundial do Meio Ambiente é celebrado pela rede municipal

Na última segunda-feira, 05, a Prefeitura Lagarto, por meio da Secretaria da Educação, promoveu com alunos e professore das unidades de ensino municipais, o “Dia Mundial do Meio Ambiente”.

Foram realizadas rodas de conversa, palestras sobre a importância da preservação do meio ambiente, cantinhos com elementos da natureza e plantio de mudas de árvores e de hortaliças, que no tempo certo farão parte da alimentação escolar.

De acordo com o secretário da Educação, professor Magson Almeida, “é imprescindível que cada um faça a sua parte e há diversas formas de contribuir para a preservação do meio ambiente e a reciclagem é uma das mais conhecidas”, afirmou.

Fonte: Prefeitura de Lagarto