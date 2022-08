Dicas de itens que podem ser adicionados no seu banho de banheira, tornando-o mais relaxante

Muitos priorizam a hora do banho para ser um momento relaxante e cheio de sensações boas, além de ajudar na saúde física e mental. A BBB Banheiras pode tornar esse momento ainda mais especial, pois oferecemos banheiras de qualidade, preço justo e que te fornecerão um relaxamento intenso digno de um spa. Conte conosco!

Além de garantir uma água quentinha em sua banheira para fazer a imersão de forma confortável e relaxante, existem muitos outros itens que podem potencializar os benefícios do seu banho diário facilmente. Podemos encontrar ervas, alimentos e até mesmo essências que podem ser adicionadas na água da banheira e te oferecer uma experiência ainda melhor nesse momento.

Pensando nisso, separamos no artigo a seguir, algumas dicas de itens que podem ser facilmente adicionados em seu banho de banheira para potencializar essa experiência de autocuidado em sua casa. Confira:

Pétalas de rosas

Muitas pessoas pensam que esse item em banheiras de hidromassagem, muitas vezes servem apenas de enfeite, mas não é bem assim. As pétalas de rosas de diferentes cores atraem diferentes energias para as pessoas, podemos citar as pétalas de rosas vermelhas que são destinadas para atrair amor e carinho entre casais, já as pétalas amarelas, atraem prosperidade e abundância.

Você pode pesquisar mais sobre os diferentes significados das cores das pétalas de rosas, adicioná-las sempre em números ímpares na água da sua banheira de canto e aproveitar um relaxamento mais intenso e com energias renovadas.

Óleos essenciais corporais

Muitas pessoas utilizam óleo corporal após o banho de banheira redonda, mas saiba que ele pode ser adicionado na água da imersão diretamente. Se preferir, pode tomar um banho de ducha primeiramente e, depois, optar pela banheira apenas para ter um momento de autocuidado e renovar as energias.

Dependendo da escolha do óleo essencial em sua banheira vitoriana, consegue relaxar a mente, diminuindo estresse e ansiedade, além de trazer mais hidratação e renovação para a sua pele, contribuindo muito com a autoestima também.

Sal grosso

Caso esteja passando por um dia difícil e se sinta sobrecarregado e com as energias baixas, um banho de sal grosso pode ser o ideal. Se quiser adicionar um pouco de sal grosso em sua banheira ou ofurô e emergir com o pescoço para fora, sentirá que um peso sairá de você e suas energias serão renovadas.

É um ótimo exemplo de incrementação do banho de banheira para te aliviar e aumentar os níveis de relaxamento.