Diego Costa deixa Wolverhampton após apenas um gol em volta à Premier League

Garantido na Premier League por mais um ano, o Wolverhampton anunciou nesta sexta-feira as saídas de Diego Costa e João Moutinho, que chegaram ao fim de seus respectivos contratos.

O brasileiro de 34 anos deixa os Wolves com apenas um gol em 25 aparições pelo clube. Agora, o ex-jogador do Chelsea, Atlético de Madrid e Atlético-MG está livre no mercado.

“Dentro de campo, ele mostrou que ainda tem muito a oferecer. Fora de campo foi um companheiro de equipe incrível, especialmente para os jovens brasileiros como João (Gomes) e Matheus (Cunha)”, disse Matt Hobbs, diretor do clube.

Moutinho, de 36 anos, se tornou um dos ídolos do clube onde atuou nos últimos cinco anos.

Outro jogador que chegou ao fim de seu contrato, mas ainda pode renovar, é o ala espanhol Adama Traoré.

Fonte: ESPN