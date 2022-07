Diego Costa pode voltar ao futebol Sul-Americano, diz site

Sem clube desde a saída do Atlético-MG no início de 2022, Diego Costa teve seu nome ligado a vários clubes do futebol brasileiro e internacional, mas informações do “Mundo Deportivo” apontam um destino sul-americano para o atacante.

De acordo com o portal, Diego Costa pode reforçar o Peñarol, clube histórico do Uruguai, nesta janela de transferências. O projeto liderado pelo presidente Ignacio Ruglio visa trazer jogadores de renome que estejam sem contrato vigente, caso atual do experiente atleta.

“Estamos conversando com jogadores livres no mercado”, diz Ruglio, que também reconhece a posição de atacante como prioritária para o elenco.

Além do hispano-brasileiro, o clube uruguaio tentou contato – e não obteve retorno – com Falcão Garcia e Fernando Llorente, atacantes que também se enquadram nos filtros preestabelecidos pela diretoria.

O meio-campista uruguaio Sebastian Cristóforo, de 28 anos, que soma passagens por Sevilla e Fiorentina, foi o primeiro negócio fechado do Peñarol para a sequência da temporada.

Quem mais se aproximou de contratar Diego Costa recentemente foi o Getafe, da Espanha. Na ocasião, o atacante de 36 anos foi oferecido, mas o alto salário pedido por ele fez com que o clube esfriasse as negociações.

Fonte: UOL