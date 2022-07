Diego Costa recebe proposta do Rayo Vallecano e pode fazer dupla com Falcao Garcia

Desta forma, o jogador pode voltar a Madrid, onde teve duas passagens pelo Atlético, comandado pelo técnico Simeone, e teve período curto emprestado ao próprio Rayo, na temporada 2011/12.

Diego Costa teria outras propostas financeiramente mais altas, mas o desejo de voltar à Espanha pode pesar no acerto. No Rayo Vallecano, Diego Costa pode fazer dupla com o atacante Falcao Garcia.

Revelado pelo Barcelona Esportivo Capela, em São Paulo, o jogador chegou ao Atlético de Madrid em 2006/07, mas passou por uma série de empréstimos, até se consagrar na temporada 2013/14, com o título do Campeonato Espanhol.

Vendido para o Chelsea por 32 milhões de libras em 2014, foi campeão da Premier League em duas oportunidades. O centroavante também se naturalizou espanhol, disputando duas Copas do Mundo pela seleção espanhola, em 2014 e 2018. Na temporada 2017/18, retornou ao Atlético de Madrid. Em 2021, foi indo parar no Atlético-MG para conquistar a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro.

