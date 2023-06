Dino determina suspensão de perfis regionais da PF e PRF nas redes sociais após ataque hacker em SE

A assessoria de comunicação da PRF informou, em nota, que a página foi alvo de “ataque hacker” durante a madrugada, e que “todas as publicações feitas dentro desse período foram de origem criminosa”. O órgão ainda disse fraude e que está tomando todas as “providências cabíveis visando a apuração dos fatos e restauração da conta”. Até as 8h50, a publicação ainda estava no ar.