Diocese de Estância dará posse a seu 5º Bispo em fevereiro

No dia 25 de fevereiro, será realizada a posse canônica de Dom José Genivaldo Garcia no comando da Diocese de Estância. A informação foi confirmada pela Igreja Católica no último domingo, 22.

A posse será às 15h, na Catedral Diocesana de Nossa Senhora de Guadalupe, em Estância. “No dia 11 de fevereiro, às 16h, o Monsenhor José Genivaldo será ordenado bispo da Igreja de Cristo, no Ginásio Constâncio Vieira, em Aracaju”, acrescentou.

O ainda Monsenhor Genivaldo foi designado para a Diocese de Estância em novembro de 2022 pelo Papa Francisco. O ato ocorreu após meses de vacância provocada pela transferência do bispo Dom Giovanni Crippa para a Diocese de Ilhéus-BA.

Trajetória do novo bispo