Diocese de Estância divulga data das posses dos novos párocos de Lagarto

Por meio das redes sociais, a Diocese de Estância, sob a liderança de Dom Genivaldo Garcia, divulgou a data das posses dos novos párocos designados para atuarem no município de Lagarto.

Segundo o comunicado, Padre Pedro Vidal de Souza tomará posse na Paróquia de Nossa Senhora das Graças, no povoado Jenipapo, dia 21 de janeiro de 2024, às 09h.

Já no dia 10 de fevereiro de 2024, às 19h, será a vez do Padre Humberto da Silva tomar posse na Paróquia de Santa Luzia, no povoado Colônia 13.

“As cerimônias estão agendadas em dias e horários diferentes e todo o povo de Deus poderá participar dos momentos que acontecerão nas Paróquias”, destacou a Diocese de Estância.