Diretor da Maternidade Zacarias Júnior declara apoio a Alessandro e destaca investimentos na saúde de Lagarto

O diretor-presidente da Maternidade Zacarias Júnior, Edvanilson Rodrigues, declarou apoio à reeleição do senador Delegado Alessandro Vieira (MDB) durante a passagem do parlamentar por Lagarto, na sexta-feira (18). O gestor da instituição também destacou a importância dos recursos destinados à maternidade, referência no atendimento humanizado pelo SUS para gestantes, bebês e saúde materno-infantil em Lagarto e Centro-Sul Sergipano.

Ao agradecer publicamente o senador, o diretor-presidente destacou a importância dos recursos destinados à maternidade e afirmou que o apoio parlamentar tem contribuído diretamente para o funcionamento da instituição. “Quero agradecer o apoio do senador Delegado Alessandro pela ajuda que tem dado rotineiramente à maternidade. Sem a ajuda do senador, a gente estaria, inclusive, passando algumas dificuldades. Senador, agradeço, mantenho o apoio ao senhor e agradeço, em nome da maternidade, o apoio que o senhor tem dado à instituição e ao povo de Sergipe”, afirmou Edvanilson.

Ao todo, são R$ 750 mil destinados por Alessandro à Maternidade Zacarias Júnior. O montante inclui R$ 250 mil destinados em 2025 para a ampliação da logística do Banco de Leite Humano, com aquisição de veículo utilitário, e outros R$ 500 mil destinados à instituição em 2026.

A destinação para a maternidade integra uma atuação mais ampla do senador Alessandro na área da saúde em Lagarto. O relatório de investimentos do mandato registra recursos para o Fundo Municipal de Saúde, Hospital Nossa Senhora da Conceição, Hospital de Amor e outras instituições, além de iniciativas voltadas à ampliação e qualificação da rede de atendimento.

O olhar para a saúde da mulher é uma das frentes que o senador associa à atuação na maternidade. Para Alessandro, o fortalecimento de estruturas especializadas é fundamental para garantir atendimento adequado às mulheres e às crianças, especialmente em uma cidade que funciona como polo de saúde para toda a região Centro-Sul. “Quando a gente investe em uma maternidade como a Zacarias Júnior, está cuidando diretamente das mulheres, das mães e dos bebês. É uma estrutura que precisa ter condições de funcionar bem, com equipamentos, logística e capacidade de atendimento. Esse é um investimento que tem impacto direto na vida das famílias”, afirmou Alessandro.

O senador também ressaltou que o apoio à maternidade faz parte de uma concepção mais ampla de investimento na saúde pública e filantrópica. “A saúde é uma prioridade do nosso mandato, e a saúde da mulher tem uma atenção especial. A gente precisa garantir que as mulheres tenham atendimento digno, especialmente em momentos tão importantes como a gestação e o parto. Por isso, vamos continuar olhando para a Zacarias Júnior e para toda a rede de saúde de Lagarto”, disse.

O apoio público do diretor-presidente da maternidade reforça a relação construída entre o mandato do senador e a instituição a partir das destinações de recursos para a estrutura e o atendimento à população sergipana.

Fonte: Assessoria de Comunicação