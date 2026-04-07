Diretor escolar é preso por crimes relacionados à exploração sexual infantil no interior de SE

A Polícia Civil de Sergipe, por meio da Delegacia de Porto da Folha, com apoio da Divisão de Inteligência (Dipol) e da Polícia Científica, cumpriu mandado de prisão e de busca e apreensão contra um diretor de escola pública investigado por crimes relacionados à exploração sexual infantil. A ação ocorreu no centro do município de Porto da Folha, nesta terça-feira, 07.

De acordo com a investigação, que teve início a partir de informações repassadas pela Polícia Civil de Santa Catarina, foi identificado um homem que realizava aquisições recorrentes de material pornográfico ilícito por meio da internet, com gastos que se aproximam de R$ 5 mil em transações vinculadas ao cartão de crédito.

A partir do compartilhamento das informações, a Dipol realizou o monitoramento e o aprofundamento das diligências, o que possibilitou a identificação do investigado em Sergipe. Com base nos elementos reunidos, a autoridade policial representou pelas medidas cautelares, que foram deferidas pelo Poder Judiciário.

Durante o cumprimento dos mandados, equipes policiais apreenderam computadores, aparelho celular e outros dispositivos eletrônicos. Também foram localizados diversos preservativos adquiridos pela internet. Os materiais foram encaminhados à perícia, e exames realizados pela Polícia Científica confirmaram a presença de material de exploração sexual infantil em um dos notebooks apreendidos.

Diante dos elementos constatados, além do cumprimento do mandado judicial, foi lavrado auto de prisão em flagrante pelos crimes identificados no decorrer das diligências.

O investigado foi conduzido à unidade policial, onde permanece à disposição da Justiça. As investigações seguem em andamento com o objetivo de identificar possíveis vítimas e aprofundar a apuração dos fatos.

A Polícia Civil reforça a importância da cooperação entre as unidades da federação e destaca o papel da inteligência policial no combate a crimes cibernéticos e à exploração sexual de crianças e adolescentes.

Fonte: SSP/SE