Diretoria do Sindipetro AL/SE busca apoio de Ibrain de Valmir para a reativação das atividades da Petrobras em Sergipe

Na manhã desta terça-feira, 23, o deputado estadual Ibrain de Valmir(PV) recebeu, em seu gabinete na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) dois diretores do Sindipetro AL/SE (Sindicato dos Trabalhadores da Petrobras de Alagoas e Sergipe). O objetivo da visita foi de buscar o apoio dos parlamentares para o retorno das atividades da estatal em Sergipe.

Segundo Thiago Ítalo, componente da comissão, o objetivo da visita foi de buscar suporte junto aos poderes públicos competentes que possam reverter o quadro antes que novas atividades voltem a acontecer fora de Sergipe. “Essa iniciativa é muito importante, pois irá alavancar o desenvolvimento econômico do nosso Estado. Então estamos buscando o deputado Ibrain para que a gente tenha um PGN (Plataforma) em terra e uma refinaria. A vinda dessa refinaria vai gerar empregos e desenvolvimento de uma forma muito positiva. Então, estamos satisfeitos por sabermos que podemos contar com o apoio do parlamentar nessa luta”, ressalta.

O deputado Ibrain se colocou a inteira disposição para dar todo o apoio necessário. “Vocês podem contar comigo. O nosso gabinete está de portas abertas, até porque sabemos da importância da Petrobras para Brasil e para o nosso estado. Somos o menor estado da federação, mas temos uma capacidade imensa de petróleo nos nossos mares. Ter a Petrobras em atividade no nosso estado é mais que necessário, é essencial. Isso vai fomentar a economia e vai gerar emprego. Contem comigo para entrarmos de cabeça nessa luta”, finaliza.

Fonte: ASCOM Parlamentar