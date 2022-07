Discussão por posse de terra termina com um preso em Lagarto

Na última quinta-feira, 28, um homem foi preso por posse ilegal de arma de fogo, no Assentamento João Amazonas, na zona rural de Lagarto. Segundo a Polícia Militar, o homem foi denunciado por obrigar as pessoas a desocuparem uma área de terra.

“Assim que chegaram ao local, os militares encontraram as vítimas e suspeito discutindo a posse da terra. As vítimas disseram que se trata de uma discussão antiga”, relatou a PM, que apreendeu uma escopeta calibre .12 com seis munições e três facas no carro do suspeito.

O caso foi encaminhado à Delegacia Regional de Lagarto.