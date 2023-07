Divulgada lista de trabalhos selecionados para XIII Feira Científica de Sergipe

A comissão organizadora da XIII Feira Científica de Sergipe (Cienart) pré-selecionou 132 trabalhos de bancada. Do total, 107 são de alunos e professores da rede estadual de ensino. Das 17 apresentações de palco, 15 (todas da rede pública) foram classificadas para a etapa eliminatória, que acontecerá em 22 de setembro. A feira será no Espaço de Vivências da Universidade Federal Sergipe (UFS), dia 20 de outubro, durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia.

Para a diretora do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional, da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Dase/Seduc), Eliane Passos, a expressiva presença de projetos oriundos da escola pública selecionados para a Cienart tem sido uma tradição ao longo dos anos e revela a grande importância que a rede atribui ao projeto. “Nossas escolas têm desenvolvido projetos pedagógicos financiados com recursos da Seduc, por meio dos programas ‘Profin’ e ‘Pesquisa na Escola’ (Fapitec/Seduc), duas ações de fomento que têm contribuído para o fortalecimento de uma cultura de produção científica e cultural nas escolas. Além disso, a Seduc apoiou financeiramente a Cienart em duas edições, por meio do programa ‘Pesquisa na Escola’ ”, afirma a gestora.

Premiações

As equipes premiadas receberão certificado, brindes e bolsas do Pibic Jr. (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica Júnior). No total, serão concedidas 20 bolsas com duração de um ano. Os demais trabalhos indicados pela comissão avaliadora poderão receber menção honrosa.

Para a realização do próximo projeto, o coordenador do trabalho com maior pontuação na classificação geral receberá taxa de bancada no valor de R$ 2 mil; já o coordenador do trabalho com a segunda maior pontuação na classificação geral receberá taxa de bancada de R$ 1.500. Quanto ao trabalho com a terceira maior pontuação na classificação geral, o seu coordenador receberá taxa de bancada R$ 1.000,00 para o próximo projeto. Todos os trabalhos têm o compromisso de apresentar o trabalho na próxima Cienart.

O resultado dos trabalhos pré-selecionados para bancada estão disponíveis em: https://drive.google.com/file/d/13eY8XTaA-AAqYt0NPLcZS-iOJG_jTv2p/view

O resultado da etapa eliminatória de apresentações estão disponíveis em: https://drive.google.com/file/d/1-ZBAysRWU9tjgKezCE0p6heHMy8e6LUX/view

Cienart

A Cienart reúne anualmente cerca de cinco mil pessoas na UFS, entre pesquisadores, professores, estudantes da educação básica e das universidades, num momento de troca de experiências e assim popularizando a ciência, a tecnologia, as artes e a inovação produzidas no estado. O evento é uma iniciativa conjunta da Associação Sergipana de Ciência (ASCi), com a UFS e Instituto Federal de Sergipe (IFS). A Cienart conta com o apoio de diversas instituições, a exemplo do CNPq, MCTIC, Fapitec, SEB/MEC, Capes, Seduc, Semed, Fenem-SE e Sease.

Fonte: Governo de SE