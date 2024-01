Divulgada programação esportiva do Verão Sergipe 2024 na Praia da Caueira

O Verão Sergipe 2024 pretende movimentar o estado durante os meses de janeiro e fevereiro, nos municípios de Itaporanga d’Ajuda, Pacatuba, Canindé de São Francisco, Pirambu e Estância, com uma vasta programação cultural e esportiva. A festa já começa no segundo final de semana do ano, de 12 a 14 de janeiro, na Praia da Caueira, em Itaporanga d’Ajuda, com shows e atividades esportiva no sábado e no domingo.

A programação esportiva será realizada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel), e incluirá as modalidades de praia, como o beach soccer, beach hand, vôlei, futevôlei, basquete e mesabol; modalidades aquáticas como o surf; além de um passeio ciclístico e um banho de mar assistido que será ofertado às pessoas com deficiência, em parceria com o projeto Estrelas do Mar. As atividades estarão concentradas na Praça de Eventos e na faixa de areia da Praia da Caueira.

A secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, convida os sergipanos a participar do Verão Sergipe 2024 e começar a praticar algum esporte. “O retorno do Verão Sergipe é uma excelente oportunidade para movimentar ainda mais o nosso turismo e economia durante os primeiros meses do ano, mas também é uma oportunidade que os sergipanos terão de conhecer novas modalidades esportivas durante o dia e também curtir os shows durante a noite. Estamos levando competições para as cidades e também estamos oferecendo a oportunidade de conhecer as modalidades, começar a praticar e quem sabe formar times nessas cidades para continuar praticando esporte”, afirma a secretária.

Programação

As atividades serão no sábado e no domingo, das 8 às 16 horas, em parceria com as federações esportivas sergipanas e o apoio do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBM/SE) e do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu). Na Praia da Caueira, a programação é formada por atividades abertas ao público e competições. Para participar das competições, os interessados deverão se inscrever antecipadamente, por meio do site do Verão Sergipe, a partir da quarta-feira, 10.

No sábado, o passeio ciclístico partirá da Orla Pôr do Sol, em Aracaju, às 7h. O percurso de 20Km se estenderá até a Praia da Caueira, onde acontece a festa. No domingo, 14, a prova de ciclismo terá formato de competição e fará parte do Campeonato Sergipano de Ciclismo, realizado em parceria com a Federação Sergipana de Ciclismo.

Sábado (13/01)

SURF – das 8h às 16h

PASSEIO CICLÍSTICO: concentração às 6h / saída às 7h

BEACH SOCCER (Fem) – 8h às 16h, em formato de competição

BEACH HAND (Mas) – 8h às 16h, em formato de competição

BEACH TÊNIS (duplas mistas) – 8h às 16h, em formato de competição

VÔLEI DE PRAIA (Fem) – 8h às 16h, em formato de competição

FUTEVÔLEI (Mas) – 8h às 16h, em formato de competição

BEACH BASQUETE (Fem) – 8h às 16h, em formato de competição

MESABOL – 8h às 16h, aberto ao público

FRESCOBOL – 8h às 16h, aberto ao público

BANHO ASSISTIDO – 8h às 16h, aberto ao público com deficiência

Domingo (14/01)

CICLISMO – concentração às 6h, saída às 6h40, em formato de competição

SURF – 8h às 15h, em formato de competição

BEACH SOCCER (Mas) – 8h às 15h, em formato de competição

BEACH HAND (Fem) – 8h às 15h, em formato de competição

BEACH TÊNIS (duplas mistas) – 8h às 15h, em formato de competição

VÔLEI DE PRAIA (Mas) – 8h às 15h, em formato de competição

FUTEVÔLEI (Fem) – 8h às 15h, em formato de competição

BEACH BASQUETE (Mas) – 8h às 15h, em formato de competição

MESABOL – 8h às 15h, aberto ao público

FRESCOBOL – 8h às 15h, aberto ao público

Fonte: Governo de SE