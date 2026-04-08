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Divulgado resultado final do concurso para agente socioeducativo da Fundação Renascer

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O Governo de Sergipe publicou, nesta quarta-feira, 08, no Diário Oficial do Estado, o edital de resultado final do concurso público para o cargo de agente socioeducativo da Fundação Renascer. Conduzido pela Secretaria de Estado da Administração (Sead) e organizado pelo Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap), o certame, que tem validade de dois anos, selecionou profissionais para o provimento de 25 vagas e formação de cadastro reserva. A lista dos candidatos habilitados está disponível também no site do Idecap.

O concurso da Fundação Renascer, lançado em abril do ano passado, é parte do processo de reestruturação do quadro de pessoal do Estado. A entidade, vinculada à Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), é responsável pela execução da Política Estadual de Assistência e Proteção à Criança e ao Adolescente em situação de risco pessoal e social. Além do cargo de agente socioeducativo, o governo selecionou, por meio de concurso público, profissionais para o cargo de orientador social, certame cujo resultado final foi homologado no último mês de outubro.

Para tornar possível a realização desses dois concursos, o Governo de Sergipe, por meio de lei estadual, criou novos cargos na estrutura de pessoal da entidade e consolidou as carreiras do Sistema Socioeducativo no Estado. Os profissionais aprovados para o cargo de orientador social ingressarão na carreira com vencimento inicial de R$ 3.308,76, e os novos agentes socioeducativos, com vencimento inicial de R$ 2.582,83. Para ambos os cargos, a gestão estadual reservou 20% das vagas para pessoas com deficiência e 10% para afrodescendentes.

A conclusão deste concurso, destaca a secretária de Estado da Administração, Luvicanda Nunes, representa mais um avanço concreto no compromisso do Governo de Sergipe com a recomposição e o fortalecimento do quadro de pessoal da administração estadual. “A Fundação Renascer desempenha um papel fundamental na execução de políticas voltadas à proteção de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, e garantir equipes qualificadas é essencial para a prestação desses serviços”, afirma.

Conforme ressalta Lucivanda, a realização desse certame, assim como dos demais promovidos pela gestão estadual nos últimos três anos, integra a estratégia governamental de valorização de carreiras e de modernização da máquina administrativa. “Estamos trabalhando de forma planejada para suprir demandas históricas de pessoal, ao mesmo tempo em que ampliamos a capacidade do Estado de atender a população com mais eficiência e qualidade”, pontua.

Etapas da seleção

Para o cargo de agente socioeducativo, além do TAF, das provas objetivas e de redação, os candidatos foram submetidos a Exame Psicotécnico, Exames Biomédicos e Toxicológico, Sindicância da Vida Pregressa e Prova de Títulos e, após nomeação e posse, devem participar do Curso de Formação.

Para o cargo de orientador social, que objetiva o provimento de sete vagas e formação de cadastro reserva nas áreas de serviço social, pedagogia e psicologia, os candidatos foram submetidos a provas objetivas e de redação.

Fonte: Governo de SE

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