Na manhã desta quarta-feira, 28, policiais do 7° Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) efetuaram a prisão de um homem pelo crime de tráfico de drogas, no bairro Loiola, em Lagarto. Ele estava em companhia de outras duas pessoas, que conseguiram fugir do cerco policial em uma motocicleta.

Segundo o 7°BPM, com o indivíduo foram encontrados: 15 buchas de maconha, R$ 532,00 em cédulas fracionadas.

Diante disso, o suspeito e todo o material apreendido foram encaminhados à Delegacia Regional de Lagarto.