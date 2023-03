Dois homens são acusados de apropriação indébita de joias em Lagarto

Em nota, a Polícia Civil informou que dois homens estão sendo acusados de apropriação indébita de joias pertencentes a uma mulher da cidade de Lagarto.

Segundo a PC, a mulher conheceu um dos envolvidos por meio de uma rede social e comunicou a venda de joias. O homem, por sua vez, procurou um conhecido para comprar as peças. Contudo, eles não conseguiram concretizar a venda, mas os homens teriam ficado com as joias.

Diante disso, as investigações foram iniciadas, os homens já foram ouvidos e o caso segue em andamento na Delegacia Regional de Lagarto.