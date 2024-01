Dois homens são conduzidos à delegacia após briga em Tobias Barreto

Na última terça-feira, 09, policiais do 11º Batalhão da Polícia Militar (11° BPM) conduziram à delegacia dois homens envolvidos em uma briga no Conjunto Maria do Carmo, em Tobias Barreto.

A equipe do 11º BPM foi acionada porque dois homens estavam supostamente brigando e utilizando um objeto cortante.

Ao chegar ao local indicado, os policiais encontraram dois homens ensanguentados, com as roupas do corpo rasgadas. Havia um facão no chão.

Após atendimento médico, os envolvidos foram encaminhados à Delegacia Plantonista para adoção das medidas cabíveis.

