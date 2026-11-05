Dois homens são presos condenados por estupro coletivo no interior de SE

A Polícia Civil de Sergipe, por meio da Delegacia de Aquidabã, cumpriu, na última quarta-feira, 04, dois mandados de prisão contra homens condenados por estupro coletivo ocorrido em 2023, no município. As ordens judiciais foram expedidas após o trânsito em julgado das condenações, que estabeleceram penas de 14 anos e 11 meses e 13 anos de reclusão.

As investigações apontaram que o crime envolveu quatro pessoas, sendo dois adultos e dois adolescentes à época dos fatos. Os dois homens foram condenados pelos crimes de estupro e corrupção de menores. Já os adolescentes seguem cumprindo as medidas de internação determinadas pela Justiça.

Após o cumprimento dos mandados e dos procedimentos policiais, os homens foram colocados à disposição do Poder Judiciário para audiência de custódia e posterior encaminhamento ao sistema prisional.

Fonte: SSP/SE