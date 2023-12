Dois homens são presos por tráfico de drogas e associação para o tráfico em Campo do Brito

Na última terça-feira, 19, a Delegacia de Polícia de Campo do Brito realizou uma operação que resultou na prisão em flagrante de dois suspeitos por tráfico de drogas e associação para o tráfico. A ação foi desencadeada a partir de denúncias recebidas pela delegacia, informando que uma residência no bairro Mutirão estava sendo utilizada como ponto de venda de entorpecentes.

De acordo com informações policiais, foram realizados diversos levantamentos, incluindo a análise de imagens de câmeras de residências próximas, vigilância e monitoramento. Todo o trabalho foi documentado em relatório de investigação.

Na tarde da terça-feira, a equipe policial observou uma intensa movimentação de pessoas entrando e saindo do imóvel investigado, indicando a possível presença de usuários adquirindo substâncias ilícitas. Com todas as informações coletadas e os indícios do crime verificados, os policiais civis de Campo do Brito se deslocaram até o local.

No interior da residência, os policiais flagraram dois homens em posse de entorpecentes e dinheiro, o que resultou na prisão em flagrante dos investigados e no cumprimento do mandado de prisão expedido pelo Poder Judiciário de Pernambuco, que encontrava-se em aberto. Em seguida, os detidos foram encaminhados para a Delegacia Plantonista de Itabaiana, onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante (APF). Atualmente, os suspeitos encontram-se à disposição da Justiça.

Fonte: SSP/SE