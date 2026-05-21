Dois homens são presos por tráfico de drogas na feira livre de Lagarto

A Polícia Civil, por meio da Divisão de Narcóticos e Entorpecentes da Delegacia Regional de Lagarto, prendeu em flagrante dois homens suspeitos de tráfico de drogas durante uma operação realizada na feira livre do município. Na ação, divulgada na última quarta-feira, 20, os oficiais investigadores identificaram um homem em uma bicicleta, comercializando entorpecentes na região.

Na ocasião, após um acompanhamento tático do suspeito, os policiais localizaram o ponto de venda de drogas em uma residência situada na Rua João Ferreira. Durante o monitoramento do imóvel, os policiais constataram intensa movimentação de usuários no local e decidiram realizar a abordagem.

Na ação, ocorrida na última segunda, 18, dois suspeitos confessaram a prática do tráfico de drogas. Na residência, os policiais apreenderam cerca de 600 gramas de maconha, várias trouxinhas da droga prontas para a venda, R$ 129,50 em dinheiro trocado, uma balança de precisão e rolos de papel alumínio utilizados para embalar os entorpecentes.

De acordo com levantamento da Polícia Civil, os dois homens já possuem passagens pelo sistema prisional sergipano pelo mesmo crime. Após o flagrante, eles foram encaminhados à Delegacia Regional de Lagarto, para a adoção das medidas cabíveis.

Fonte: SSP/SE