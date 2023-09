Dois investigados por homicídio morrem em confronto com a Polícia

Na manhã da última quinta-feira, 21, a Delegacia de Aquidabã, com apoio da Delegacia de Malhada dos Bois e de agentes do Comando Militar do Policiamento do Interior (CPMI), realizaram uma operação para cumprir um mandado de prisão de homem suspeito de homicídio.

Ao chegar no local onde o foragido estava escondido, o suspeito estava com uma mulher, ex-presidiária. Ela já havia cumprido pena por mandar matar o próprio pai na cidade de Capela, utilizava tornozeleira eletrônica e portava uma arma de fogo.

No momento da ação policial, ambos entraram em confronto com os policiais. Houve troca de tiros e os criminosos foram atingindos, socorridos, porém vieram a óbito.

O homem era investigado por tentativa de homicídio contra um homem pessoa com deficiência. O investigado também era envolvido no tráfico de drogas da região. O suspeito costumava postar fotos com arma de fogo para intimidar a população e seus desafetos, além de se intitular como ‘pistoleiro’ na cidade.

Na casa do homem, foram encontrado duas armas de fogo, um simulacro de arma de fogo, além de drogas e munições.

Fonte: SSP/SE