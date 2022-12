Dois são presos na rodoviária de Lagarto com drogas oriundas de Aracaju

Por volta das 16h da última segunda-feira, 5, um homem e uma mulher foram presos pelo crime de tráfico de drogas, no Terminal Rodoviário de Lagarto. A ação foi resultado de uma operação do 7ºBatalhão de Polícia Militar (7ºBPM).

De acordo com o 7ºBPM, a ação teve início quando os policiais receberam informações dando conta que uma mulher teria embarcado em Aracaju com destino a Lagarto, com uma bolsa com drogas e que a mesma chegaria no maior município do interior do estado por volta das 16h.

Os policiais realizaram diligências e, no momento do desembarque, um homem estacionou sua moto na rodoviária e se aproximou da mulher. Em seguida, ambos foram abordados pelos policiais que encontraram dois pedaços de maconha dentro da referida bolsa, 12 envelopes contendo cocaína na bermuda do homem, além de quantia fracionadas de dinheiro.

Aos policiais, a mulher informou que recebeu dinheiro de um homem que comercializa drogas no bairro Japãozinho, em Aracaju, para entregar a mercadoria em Lagarto. Já o homem informou que comprou a droga em Aracaju e que teria pagado a mulher para realizar o transporte intermunicipal.

Diante disso, o caso foi encaminhado para a Delegacia Regional de Lagarto.