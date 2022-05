Dois são presos por porte ilegal de arma de fogo em Lagarto

No último domingo, 1° de maio, o Grupamento Especial Tático de Motos (Getam) efetuou a prisão de dois indivíduos pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, na Praça do Gomes, situada no centro da cidade de Lagarto.

De acordo com o 7° Batalhão de Polícia Militar (7°BPM), os dois indivíduos estavam em um Celta preto e demonstraram nervosismo diante da presença policial, foi quando eles foram abordados e revistados.

Diante disso, um revólver calibre .32 com duas munições intactas foi encontrado debaixo do banco do motorista e os suspeitos foram conduzidos à Delegacia Regional de Lagarto, com o apoio de guarnições táticas do 7°BPM.