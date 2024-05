DTTU anuncia alteração no cruzamento entre a Rodovia SE-270 e Avenida Sindicalista Antônio Francisco Rocha

O Departamento de Trânsito e Transporte Urbano de Lagarto (DTTU), através das coordenadorias de Fiscalização e Sinalização anunciaram nesta quarta-feira (8), modificação no cruzamento da Rodovia SE-270 com Avenida Sindicalista Antônio Francisco Rocha, conhecida como Avenida do Ribeirão.

Segundo o órgão, o objetivo é aliviar o fluxo no trevo que dá acesso a Cidade de Rachão do Dantas.

Dessa forma os veículos que vem da feira, Mercado Municipal a Rodovia, sentido a cidade de Salgado tem acesso livre. Já os veículos que vem da UFS-Lagarto, continuam seguindo o fluxo, sentido trevo de acesso a Itabaiana.

Devido a modificação foram colocadas placas

”R-26 SIGA EM FRENTE”, sendo proibido a manobra de retorno em ambos os lados da rodovia.

Cones foram provisoriamente instalados no local a fim de reduzir a velocidade dos veículos próximo ao cruzamento.

O Departamento reforça a informação que a colocação da sinalização definitiva é de responsabilidade da empresa contratada pelo Governo do Estado de Sergipe.