DTTU anuncia mudanças no semáforo da Zacarias Júnior com a Josias Machado

O Departamento de Trânsito e Transportes Urbanos (DTTU) anunciou mudanças no semáforo situado no cruzamento da Avenida Zacarias Júnior com a Travessa Josias Machado, no centro da cidade de Lagarto.

Segundo o Departamento, o semáforo passará a operar em dois tempos de 30 segundos para o sinal verde, três segundos para o amarelo e seis segundos de sinal vermelho para todos os veículos, a fim de permitir a travessia de pedestres com segurança.

O DTTU também ressaltou que as aberturas de semáforo ocorrerão simultaneamente em cada alinhamento de via, pois nos quatro seguimentos da via a trajetória será em frente ou à direita, sendo proibida a conversão à esquerda.

Diante disso, nesses primeiros 10 dias, os agentes de trânsito estarão no local realizando a devida orientação aos condutores. Após esse período, os profissionais retomarão as atividades de fiscalização.