Agentes do Departamento de Trânsito e Transportes Urbanos (DTTU) de Lagarto retiraram de circulação quatro motocicletas de origem duvidosa que estavam circulando no município.

Segundo o órgão, entre as irregularidades encontradas nos veículos estavam: placa clonada, numeração do motor adulterada, numeração do chassi adulterada, dentre outras situações.

“A orientação dos agentes é que antes de adquirir seu veículo, procure verificar junto ao órgão competente sua situação legal”, destacou a DTTU.