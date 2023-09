7 de setembro: DTTU bloqueia ruas do centro de Lagarto

Neste dia 7 de setembro, a Prefeitura de Lagarto realizará mais um desfile cívico em homenagem a Independência do Brasil. O percurso será o mesmo de todas as edições, mas os condutores de veículos devem ficar atentos quanto ao tráfego na região central da cidade, pois várias ruas estarão bloqueadas.

Segundo o Departamento de Trânsito e Transportes Urbanos (DTTU), todas as vias que cruzam as ruas Nossa Sr. da Piedade, Floriano Peixoto, Dr. Laudelino Freire, Lupicínio Barros, Presidente Vargas e Av. Zacarias Júnior, terão isolamentos parciais ou total, no ponto de cruzamento, para a realização do evento.

“Próximo aos pontos de isolamento terão ruas liberadas que possibilitará o deslocamento”, observou o Departamento que também fez um apelo aos condutores. “Respeitem os isolamentos e respeitem o desfile. Não será permitido veículos automotores no percurso do desfile, exceto veículos que fazem parte do evento ou da organização. Qualquer desobediência às normas de trânsito serão combatidas pelas equipes de fiscalização do DTTU”, salientou o órgão.

Além de veículos que não farão parte do evento, paredões e alto-falantes não autorizados também não serão permitidos na área do desfile cívico de Lagarto.