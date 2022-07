DTTU estuda implantação de semáforo no centro de Lagarto

O Departamento de Trânsito e Transportes Urbanos (DTTU) deu início aos estudos para implantar um semáforo no cruzamentos da Avenida Zacarias Júnior com a Travessa Josias Machado, no centro da cidade de Lagarto.

A sinalização está sendo analisada, após o início das obras do Supermercado Bombom e a apresentação de queixas constantes de condutores que circulam diariamente pelo trecho, os quais alegam dificuldades para passagem na região.

Cabe destacar que o cruzamento dá acesso à rodoviária e ao centro comercial de Lagarto.